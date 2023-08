"Sanatorium miłości": Darek opowiedział o weselu. Mówi też, co połączyło go z żoną

Małżonkowie opowiedzieli w wywiadzie także, co sprawiło, że się w sobie zakochali. Jola wyznała, że Darek nie jest taki, jakim przedstawiono go w programie. Dodała też, że gdyby obejrzała program zanim go poznała, zapewne nie zdecydowałaby się z nim związać. - Jest cudownym partnerem, ciepłym, opiekuńczym i troskliwym. Jak go poznałam, to mu powiedziałam, że chciałabym mieć właśnie takiego męża.