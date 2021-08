Sanah nie wspomina dobrze castingu do "The Voice of Poland". "Najgorszy precasting"

Młodziutka gwiazda opowiedziała również o tym, jak wyglądał casting do "The Voice of Poland". Sanah zaprezentowała jury utwór Sii "Soon We'll Be Found". - Pan tak słucha i pokazuje kciuk do znajomych z komisji. I kończę śpiewać, a on: 'Przepraszamy, ale nie. To było takie okrutne'. Ja mówię: 'Myślałam, że się podobało', on mówi, że nie. I potem następna osoba weszła. To był mój najgorszy precasting - wyznała Sanah.