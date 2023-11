Samotny kowboj z żądzą zemsty. Nowy serial już wkrótce

Co wiemy o serialu "Django"?

"Django" to rozpisana na 10-odcinków seria odwołująca się do słynnego pierwowzoru z 1966 r. w reżyserii Sergia Corbucciego. W oficjalnym opisie czytamy: "Zemsta za wymordowaną rodzinę. Kowboj, który wyrusza w podróż po postsecesyjnej Ameryce, by wymierzać sprawiedliwość za pomocą swojego rewolweru. Brudny od prochu świat pełen bezkresnych prerii, mrocznych charakterów i zadymionych salonów. (...) Główny bohater () zmierzy się nie tylko ze ścigającą go przeszłością, ale również niechcącą go znać córką (Lisa Vicari) czy próbującą przejąć kontrolę nad miastem New Babylon antagonistką (Noomi Rapace)".