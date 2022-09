Sąd wydał opinię ws. koncesji dla TVN 7. KRRiT naruszyła prawo

Przypominamy, że wydanie koncesji dla TVN 7 zajęło Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ponad rok. Nadawca złożył wniosek 23 grudnia 2020 r., a decyzja w tej sprawie zapadła dopiero 18 lutego 2022 r. KRRiT tłumaczyła, że trwało to tak długo, ponieważ pojawiły się wątpliwości, co do struktury właścicielskiej TVN.