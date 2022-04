TV Trwam z niższą koncesją. Nowa może być tańsza o połowę

Jak poinformowała rzeczniczka KRRiT, Teresa Brykczyńska, ostatnia rata za kończącą się koncesję dla TV Trwam to nie 1,29 mln zł, lecz niespełna 718 tys. zł. A wszystko to za sprawą ograniczenia czasu emisji reklam na antenie stacji o. Rydzyka. Od września limit czasu reklamowego zmniejszył się do 3 minut w ciągu godziny, a to pozwala na zmniejszenie opłat.