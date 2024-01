Są wyniki oglądalności. W "Faktach" otwierają szampana. Nowy gracz w rankingu

Jak podają WM, "Fakty" w 2023 r. miały średnią oglądalność wynoszącą 2,52 mln widzów, co przełożyło się na 22,17 proc. udziału w rynku. Serwis w porównaniu do zeszłego roku stracił 148 tys. widzów. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazły się "Wiadomości" TVP, które nadawano do 19 grudnia. Przed odcięciem dawnych dziennikarzy od pracy, główne wydanie oglądało 2,44 mln osób. "Wiadomości" straciły 79 tys. widzów.