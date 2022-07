Są w konflikcie? Cichopek i Nowakowska opowiedziały o pracy na planie show

Obie są jurorkami w nadchodzącej edycji "You Can Dance. Nowa Generacja", gdzie oceniają umiejętności najmłodszych tancerzy. Już samo dołączenie Cichopek do programu wywołało niemałe poruszenie. Teraz kolorowa prasa donosi, że prezenterki niekoniecznie za sobą przepadają, a na planie dochodzi między nimi do konfliktów. Jak jest naprawdę? Obie odniosły się do plotek.