Cichopek wygryzie Nowakowską? Prezes TVP ma nową ulubienicę

Telewizja Polska w ostatnich latach kreuje nowe gwiazdy. Gdy jedna z twarzy zdobędzie już popularność, zwykle dostaje angaż też do innych programów. Tak było w przypadku Idy Nowakowskiej, która najpierw sprawdziła się w "Bake off Junior", a potem trafiła do "Pytania na śniadanie", "Dance Dance Dance", "The Voice Kids", aż w końcu dostała autorski format "Ameryka da się lubić". Nic dziwnego, że zawodowa tancerka została zaangażowana też w odświeżoną wersję "You Can Dance".