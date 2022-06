Katarzyna Cichopek dostała dwa nowe programy. Co z "M jak miłość"?

- Staram się czerpać z tego, co dostaję od życia. Teraz dostałam taką szansę, taką możliwość (nowy program - red.) i nie wiem, czy ona się powtórzy, dlatego jestem tu i teraz i skupiam się na danej chwili. Patrzę optymistycznie w przyszłość. Jestem pełna nadziei. Nie martwcie się, nie odejdę z "M jak miłość", bo to jest moja rodzina, to jest całe moje zawodowe życie. To jest serial, dzięki któremu pozostałe drzwi się pootwierały. Jestem bardzo wdzięczna całej produkcji, producentowi, za to, że przez tyle lat mogę być w głównej obsadzie – zdradziła "Super Expressowi".