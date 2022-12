"Nocny Prześladowca" terroryzował całą Kalifornię. Ofiarom kazał przyrzekać na szatana

Punktem kulminacyjnym w życiu Ramireza była awantura między Miguelem a jego żoną. Sprzeczka zakończyła się tragicznie, ponieważ "Mike" zastrzelił kobietę. Wszystko rozegrało się na oczach Richarda. Wspominał on po latach ten moment z pewną ekscytacją. Co ciekawe, stwierdzono, że kuzyn późniejszego "Nocnego Prześladowcy" cierpiał na zespół stresu pourazowego (PTSD). Z tego powodu zamiast do więzienia, trafił jedynie na 4 lata do szpitala psychiatrycznego.