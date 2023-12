Byli ulubieńcami Amerykanów. Seksskandal przekreślił wszystko

W latach 60. miał już własny serial – w "The Bill Cosby Show" zagrał empatycznego i wspierającego nauczyciela. Parę lat później zaprezentował edukacyjną kreskówkę "Fat Albert and the Cosby Kids". Cosby wznowił studia i obronił doktorat - napisał o swojej kreskówce i jej wpływie na edukację dzieci. W 1984 roku, gdy w ramówce NBC pojawił się sitcom "The Cosby Show" (w Polsce prezentowany jako "Bill Cosby Show"), był popularnym artystą i narodowym autorytetem moralnym.