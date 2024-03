Wodecki i Sośnicka wyśpiewali romantyczny hit, ale oboje mieli małżonków. Nie wszyscy wiedzieli o tym, co ich łączyło

Stan wojenny przerwał wiele karier i wygnał z Polski wielu artystów. Zbigniew Wodecki wyruszył do RFN na koncerty z duetem fortepianowym Marek i Wacek i niewiele brakowało, by został w Niemczech na stałe. Zdzisława Sośnicka za to zdecydowała się odpocząć od śpiewania: "To była trzyletnia przerwa w moim życiorysie. Nie potrafiłam śpiewać...".