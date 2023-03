Marlena Drozdowska była nastolatką, debiutantką w Opolu. Na początku wygonili ją ze sceny

Hmm... Może odpowiem tak, wspólnie z Markiem Kondratem mamy swój udział w raczkującym polskim kapitalizmie. W 1991 r. nagraliśmy "Mydełko Fa". Miała to być satyra, od początku do końca piosenka prześmiewcza. Pamiętam, gdy wyszliśmy z nagrania, Marek na mnie spojrzał i westchnął: "I po co nam to było?". Następnego dnia jestem na Placu Konstytucji i z każdego miejsca słyszę naszą piosenkę!!! Mało tego, widzę kasety – na każdej inna okładka! Miałam wrażenie, że śnię. Podeszłam do jednego ze sprzedawców, a on mi zachwycony mówi: "Mamy fantastyczne nagrania, a jedna z piosenek jest naprawdę hitem – 'Mydełko Fa'". Byłam w szoku! Ktoś w nocy wyniósł z wytwórni materiał! Sponsor, który dał nam pieniądze, właśnie je stracił! Stałam tam i myślałam: świetnie, fatalnie!