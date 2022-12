Mrożące krew w żyłach historie. To one, zawładnęły wyobraźnią widzów

"Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę"

Richard Ramirez to jeden z najbardziej okrutnych seryjnych morderców w historii. "Nocny Prześladowca" zabił co najmniej 13 osób w ciągu zaledwie dwóch lat. Nocami wychodził na ulice Kalifornii i włamywał się do losowych domów przez otwarte okna i drzwi. Swoje ofiary często torturował, a kobiety w sadystyczny sposób wykorzystywał seksualnie. Twierdził, że w zbrodniach wspierał go szatan, z którym był w stałym kontakcie. Czteroodcinkowy dokument przedstawia historię bezwzględnego zbrodniarza z perspektywy dwóch detektywów, którzy byli gotowi zrobić wszystko, by go dopaść.