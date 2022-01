Ryszard Cebula na 7 lat zniknął z "Uwagi". Teraz ujawnił, dlaczego

Ryszard Cebula jest związany z programem "Uwaga!" od początku jego istnienia. Do telewizji TVN trafił z radia RMF, gdzie poznał Edwarda Miszczaka. Cebula był wówczas na początku swojej zawodowej drogi, Miszczak z kolei zarządzał anteną krakowskiej rozgłośni. Kiedy przeszedł do TVN, niedługo później ściągnął do telewizji kilkoro dziennikarzy ze stacji. Wśród nich był Ryszard Cebula, który trafił do grona gospodarzy reporterskiego magazynu "Uwaga!".