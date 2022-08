Rutkowski w "Tańcu z gwiazdami". Jeszcze przed startem rozważał rezygnację

Dodatkowo Rutkowski boryka się z pewną obawą co do swojego udziału. Wyznał, że rozważał nawet ewentualną rezygnację. - Nawet brałem pod uwagę to, że jak przejdziemy do kolejnego odcinka, to czy regulamin przewiduje oddanie swojego zwycięstwa pierwszemu przegranemu. Nie rozmawiałem z Sylwią na ten temat, ale wszyscy pogrozili mi palcem i powiedzieli: nie rób tak, bo to będzie nieładne - stwierdził.