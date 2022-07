Krzysztof Rutkowski przyjął propozycję Polsatu. Wiadomo, z kim zatańczy

Internauci szybko odnieśli się do informacji o partnerce Rutkowskiego. Zdania były podzielone. Część się cieszyła, część narzekała. "Co za pech. No to niestety Sylwia za długo nie zagości w programie" , "Ojej, jakoś tego nie widzę. Nikogo nie obrażając, ale Sylwia za długo nie potańczy w tym sezonie... Szkoda", "Ale ma pecha dziewczyna" - napisali jedni.