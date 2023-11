Ruszają zdjęcia do czwartego sezonu hitu Netfliksa. Kiedy premiera?

Niektóre lokacje w rejonie Concorde czy Trocadero będą niedostępne dla filmowców już od marca. – Przed igrzyskami olimpijskimi będzie bardzo duży ruch, jeśli chodzi o różne produkcje, a od teraz do czerwca to będzie bardzo wypełnione osiem miesięcy. [Opóźnienia] wywołają napięcia wśród francuskich producentów, którzy będą mieli trudności ze znalezieniem dostępnych miejsc do filmowania – komentował tę sytuację producent Raphael Benoliel. Kontynuacja hitu ma się częściowo rozgrywać także i w innej europejskiej stolicy – Rzymie.