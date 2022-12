Piękna wydmuszka. Nowy sezon "Emily w Paryżu" tylko dla fanów

Ostatecznie Gabriel dąży do pogłębienia związku z Camille, jednak ta nieoczekiwanie wdaje się w romans z kobietą. Najbardziej oburzającym wątkiem trzeciego sezonu "Emily w Paryżu" jest stosunek matki Camille do jej relacji z Gabrielem. Starsza Francuzka traktuje młodego kucharza jak rodzinne trofeum, wmawia córce, aby strzegła ukochanego jak oka w głowie, zwłaszcza przed Emily. Czyli niby oglądamy nowoczesną Francję, a mentalnie wciąż wracamy do XIX wieku, kiedy odpowiednie zamążpójście stanowiło podstawę przetrwania kobiety.