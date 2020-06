Rusza "katolicki Netflix". VatiVision ma być dostępne w Polsce

- Patrzymy z przychylnością na tę inicjatywę katolików, chrześcijan i ekspertów audio-wideo, do których należy obowiązek decyzji, co wybrać, a czego nie wybrać do zaoferowania, co robi każdy wydawca. To inicjatywa świecka, która niezależnie od zawartości nie jest instytucjonalna - powiedział przewodniczący watykańskiej dykasterii do spraw komunikowania Paolo Ruffini