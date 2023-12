Rozenek przeszedł udar. Mało kto dawał mu szansę na przeżycie

- Kiedy dotyka nas poważna choroba, to w ogóle nie powinno się brać pod uwagę systemu. Spotykam ludzi, którzy są chorzy i którzy mówią: NFZ daje mi mało ćwiczeń. Ja pytam: ile daje ci ćwiczeń? I nagle się okazuje, że taki pacjent dostaje trzy razy w tygodniu po jednej godzinie, to to jest chore. Szybko mu daję wtedy informację, że gdybym ćwiczył jak on, to nigdy bym nie miał szansy na to, by ruszyć ręką czy nogą - dodał.