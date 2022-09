Rozenek otworzyła się u Wojewódzkiego. Zdradziła, czy zarabia więcej niż Majdan

Dziennikarz i prezenterka cofnęli się również do rozmowy, którą przeprowadzili kilka miesięcy temu na potrzeby podcastu Wojewódzkiego. To właśnie tam Małgorzata po raz pierwszy wyznała, że jej największym marzeniem jest prowadzenie "Dzień dobry TVN". Gospodarz show zapytał ją, czy teraz, gdy już spełniła to marzenie, znalazła sobie nowe. - Chciałabym kiedyś zrobić relację [z gali Oscarów] - powiedziała.