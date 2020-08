Rozenek i Majdan wracają do pracy. Znaleźli opiekę dla Henia

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan długo starali się o wspólne dziecko. Gwiazda TVN nie ukrywała, że podobnie jak w przypadku swoich dwóch poprzednich ciąż, korzysta z metody in vitro.

W końcu się udało! 11 czerwca na świat przyszedł Henryk Majdan. Rodzice oszaleli na punkcie chłopca i niemal codziennie wrzucali do sieci zdjęcia dziecka. Odpoczywali w domu u rodziców Małgorzaty , wyjechali też całą rodziną nad polskie morze.

Wszystko co dobre, szybko się jednak kończy. Majdan i Rozenek od września muszą wrócić do pracy. Małgosia zacznie nagrania do programu o odchudzaniu, Radek będzie udzielał się w tematach sportowych w stacji Canal+.