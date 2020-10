Rozenek i Majdan jak terapeuci. Opowiedzieli, jak uratowali swój związek

Odkrywanie, w przypadku wielu dziewczyn, głęboko skrywanych pokładów tej ostatniej było kolejnym zadaniem w programie. Seksapil i pewność siebie uczestniczek miały uwolnić warsztaty taneczne pod okiem instruktora tańca na obcasach (tzw. High Heel Dance) - Patryka Rożnieckiego, tancerza i choreografa znanego m.in. z programu programu "You Can Dance" . Widok niezwykle kobiecego instruktora zrobił na dziewczynach ogromne wrażenie.

Zdaniem dziewczyn, Różycki tańczący na obcasach, miał w sobie więcej seksapilu niż one wszystkie razem! Podziwiały jego pewne ruchy i porównały go do... kocicy. Uczestniczki pod okiem instruktora miały opanować także choreografię, którą zatańczyły później na planie teledysku. Nie każda z nich wytrzymała zarówno taniec w niewygodnych butach, jak i tremę związaną z wyginaniem się przed kamerą. Zdecydowanie najgorzej szło Julce (lub tak właśnie pokazano to w programie), która odpadła na koniec z show.