Roxie Węgiel jakiej nie znacie. Odpowiedziała na komentarz o Fame MMA

Roksana Węgiel w styczniu skończy 18 lat. Młoda gwiazda w sieci uwielbia chwalić się zdjęciami z występów czy przygotowań do nich. Nie unika zdjęć, do których pozuje skąpo lub odważnie ubrania. Nie wszystkim jej fanom to pasuje. Niektórzy nadal widzą w niej dziewczynkę, która wygrała "The Voice Kids", a później podbiła Eurowizję dla dzieci. Jednak w show TVP pokazała się już niemal pięć lat temu, a od wygranej w europejskim konkursie piosenki minęły prawie cztery lata. Dla nastolatki to wieczność.