Rosyjska TV o "dżihadzie Putina". Dla muzułmanów to wojna dobra ze złem

W propagandowym nagraniu padały też mocne słowa o tym, że nie ma wojny między Rosją a Ukrainą, lecz jest to "walka dobra ze złem i prawdy z kłamstwem". Jeden z muzułmańskich przywódców mówił o sądzie ostatecznym, który zostanie odroczony, jeżeli ludzie będą żyli "po ludzku", czyli według boskiego prawa. Tymczasem świat Zachodu to istne pandemonium, co zostało zilustrowane paradą osób LGBT.