Rosyjskie media pokazują zdjęcia z Polski. Eksperci: "To manipulacja"

Puste półki w miejscach, gdzie do niedawna stały paczki z cukrem. Sklepy reglamentujące zakup cukru do 5/10 kg na osobę, a do tego rosnące ceny tego produktu. Zdaniem rosyjskiej propagandy wszystko to jest wynikiem napływu Ukraińców do Polski, bo w błyskawicznym tempie wzrosło zużycie i zapotrzebowanie na biały cukier. "To kolejna rosyjska próba wywołania wrogości między Polakami i Ukraińcami" - ostrzega Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych.