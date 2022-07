Rosyjska propaganda się pogubiła? "Ona ma siać chaos i dezinformować"

Jeśli dziś "góra" mówi to, a jutro co innego, to tak po prostu jest. W Rosji mówi się: "im łuczsze widna", czyli: oni wiedzą lepiej. Oni to góra, Putin i wierchuszka na Kremlu. Tam hierarchizacja jest głęboko zakorzeniona. Jeśli dziś przekaz jest taki, a jutro inni – to znaczy, że zmieniły się okoliczności. I nie ma pan możliwości weryfikacji, bo wszystkie niezależne media zamknięto. Zostaje panu ślepa wiara. Jeśli naczalstwo mówi, że dziś jest tak, a jutro inaczej – to tak jest.