Rosjanie zmieniają narrację. W kremlowskiej TV wskazali, kto odpowiada za śmierć Prigożyna

- Już wyjaśniam. Moim zdaniem Amerykanie zachowaliby się inaczej. Oni by to zrobili w stylu, w jakim wykończyli Solejmaniego (irański generał Ghasem Solejmani zginał zabity w amerykańskim ataku powietrznym w Bagdadzie – przyp. red.). Wysłaliby drona, kiedy Prigożyn był jeszcze w Afryce, albo trafiliby go rakietą. Zrobiliby to w hollywoodzkim stylu, oni zawsze muszą zrobić show - tłumaczył Markow.