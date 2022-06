"Rolnik szuka żony". Zbyszek tajemniczo o rodzinie. Jest teraz zakochany i szczęśliwy

Zbigniew Kraskowski bardzo szybko zaskarbił sobie sympatię widzów. Niestety, od samego początku miał pecha w poszukiwaniu idealnej kandydatki na żonę. Kobiety, które zaprosił do swojego gospodarstwa, nie pasowały ani do wsi, ani do niego. Chęć bliższej znajomości wykazywała nieco Iwona, ale koniec końców nic z tego nie wyszło.