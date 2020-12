"Rolnik szuka żony". Wiemy, czy Magda i Kuba mieszkają razem

Kuba jest mężczyzną, który napisał list do rolniczki, ale nie mógł przyjechać na pierwsze spotkanie. W efekcie Magda zaprosiła na gospodarstwo innych kandydatów. Na szczęście w ich przypadku nie było żadnej chemii i wszyscy wyjechali z kwitkiem. Magda postanowiła ponownie odezwać się do Kuby, a reszta jest już piękną historią. Od kilku miesięcy są razem i myślą poważnie o wspólnej przyszłości.

- Nie przypuszczałam, że wszystko tak szybko się potoczy. Zgłaszając się do programu, liczyłam na to, ale nie sądziłam, że rzeczywiście mnie to spotka. To przeznaczenie chyba jednak nie istnieje - mówiła z uśmiechem w odcinku specjalnym dziewczyna.