"Rolnik szuka żony". Widzowie bezlitośni dla Waldka. Nie docenili jego tanecznych umiejętności

Najwięcej emocji wśród widzów wzbudziły jego niesmaczne komentarze wobec Ewy i jej sylwetki. Rolnik na głos rozprawiał o tym, czy jej figura jest dla niego ok, czy nie ok. By ostatecznie zawyrokować, że "wszyscy by mu zazdrościli takiej dziewczyny". Nie omieszkał dodać, że "dobrze by razem wyglądali". Fani show na facebookowej grupie piszą o niedojrzałości najstarszego uczestnika tej edycji "Rolnik szuka żony". Wiele osób poleca Ewie... uciekać jak najdalej.