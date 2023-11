"Rolnik szuka żony": Waldek znów podpadł. Ewa ma poważne wątpliwości

- W jednej z rozmów z Waldkiem trochę wyszło, że nie do końca jestem takim typem urody, jeżeli chodzi o preferencje Waldka. Ale też przez to nie odejmuję sobie. No taka jestem i nie chcę się zmieniać ani czuć presji, że muszę być taka i taka, żeby się podobać. To jest właśnie to, żeby ta druga osoba zaakceptowała nas takimi, jakimi jesteśmy. Nie biorę tego aż tak do siebie, ale mimo wszystko w głowie zostaje - powiedziała Ewa do kamery.