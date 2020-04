"Rolnik szuka żony": w Wielkanoc poznamy bohaterów siódmej edycji

"Rolnik szuka żony" to niekwestionowany hit w ofercie TVP. Program cieszy się na tyle dużą popularnością, że stacja decyduje o realizacji kolejnych edycji.

Niebawem poznamy bohaterów siódmej już serii. Pilotowy odcinek zostanie wyemitowany w Niedzielę Wielkanocną. To w nim zobaczymy wizytówki rolników, którzy zgłosili się do programu, by szukać miłości. I jak wynika ze zwiastuna, ponownie uczestnikami będą nie tylko panowie.