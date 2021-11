"Rolnik szuka żony" TVP. Widzowie reagują na zachowanie Kamili. "Tragedia, nie da się na to patrzeć"

W ostatnim odcinku przyszedł czas na rewizytę i Kamila odwiedziła Adama w jego rodzinnym domu. Niestety, nie można mówić o serdecznej atmosferze. Okazało się, że Adam nie kontaktował się często z dziewczyną, zadzwonił tylko raz. Oczywiście Kamila zrobiła z tego temat ich spotkania. Na randce znowu siedziała niezadowolona i ciosała przysłowiowe kołki na jego głowie. Fani mają już tego dość. Widzą, że kolejny raz jedyne, co ma komuś do powiedzenia, to wyrzuty i pretensje.