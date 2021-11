"Rolnik szuka żony" TVP. Wybrała Marka, ale na zdjęciu jest z innym! Co to oznacza?

Widzowie są dość sceptyczni co do jej wyboru. Sławek, którego pożegnała, to sympatyczny pan, a Marek wydaje się im "bawidamkiem". Dla każdego, kto obawiał się, że Elżbieta popełniła fatalny błąd, mamy pocieszenie: nie zerwała kontaktu ze Sławkiem!