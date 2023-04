"Rolnik szuka żony". To ich pierwsze wspólne święta wielkanocne. Klaudia pokazała nagranie z łóżka

Klaudia i Walentyn poznali się dzięki programowi TVN. 26-latka była jedyną rolniczką z 9. edycji show. Kandydaci zaproszeni do jej gospodarstwa mocno rywalizowali o jej względy. Jednak Klaudia poczuła miętę tylko do jednego z nich. Urodzony w Ukrainie Walentyn zyskał pozycję lidera i okazał się tym jedynym. Kilka miesięcy po zakończeniu nagrań do "Rolnik szuka żony" ich uczucie wciąż trwa.