"Rolnik szuka żony": Seweryn jednak jest z Magdą?

Zanim trafił do "Rolnik szuka żony", był przez kilka lat w poważnej relacji, niestety ta zakończyła się fiaskiem. W programie rozkochał w sobie Dianę, ale ostatecznie wybrał młodziutką Marlenę. Ich niedojrzałość, brak jakiejkolwiek komunikacji i inne oczekiwania wobec tego związku doprowadziły do katastrofalnego wręcz końca miłości na wizji. Gdy przedstawił widzom TVP swoją nową dziewczynę Magdę, zapewniał, że to ta jedyna.