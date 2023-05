"Rolnik szuka żony": Ruszyły zdjęcia do nowej edycji. Manowska komentuje zachowanie jednego z uczestników

Tradycyjnie jakiś czas temu wśród zgłoszeń wybrano już potencjalnych uczestników, a ich "wizytówki" wyemitowano w odcinku zerowym w święta wielkanocne. Widzowie i widzki mieli okazję więc poniekąd ich poznać, a ci zainteresowani romantycznymi uniesieniami – kilka tygodni na to, by wysłać do rolników miłosne listy.