Oszaleli na jego punkcie. Padnie rekord w "Rolnik szuka żony"

W Wielkanoc mieliśmy okazję zobaczyć wizytówki uczestników kolejnego sezonu "Rolnik szuka żony". Dzięki temu wiemy, jak mają na imię, czym się zajmują i, co najważniejsze w kontekście show, jakie mają wymagania w stosunku do potencjalnych partnerów. Zerowy odcinek show jest też szczególnie lubiany przez fanów programu z racji tego, że mogą obstawiać w mediach społecznościowych, który z kandydatów otrzyma najwięcej listów. Wystarczy spojrzeć na profil programu na Facebooku, by dowiedzieć się, że mają już swojego faworyta.