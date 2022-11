"Rolnik szuka żony". Przystojny Konrad od Klaudii ma teraz powodzenie. "Kondziu się teraz nie rozerwie!"

Tam jednak trzeba było zacząć podejmować decyzje. Rolniczka musiała wybrać, którego z trzech mężczyzn wybierze. Wielką zaletą Konrada, poza oczywistymi walorami zewnętrznymi, było to, że nieobce mu było życie na wsi. Miał doświadczenie w pracy na gospodarstwie, przeprowadzka do Klaudii nie byłaby dla niego rewolucją. Otwarcie też wyznawał dziewczynie, że czuje coś do niej.