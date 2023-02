"Rolnik szuka żony": pół roku temu Sara została mamą. Pokazała brzuch po ciąży

Sara z "Rolnik szuka żony" pokazała ciało po ciąży

Sara nie kryła zadowolenia nie tyle z tego, jak dziś wygląda, co z faktu, że urodziła zdrowego chłopca. "Jestem dumna z siebie. Dumna z tego, że to ciało zdołało znieść tak wiele i wydać na świat 3,700 szczęścia i miłości" - napisała znana za sprawą programu "Rolnik szuka żony" mama, która obecnie stara się wrócić do formy sprzed ciąży.