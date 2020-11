"Rolnik szuka żony": Paweł wrzuca piąty bieg. Czy to dobra strategia?

Po tym, jak Magda miała już dość bierności swoich trzech kandydatów i podziękowała zabawnemu Mateuszowi za udział w programie "Rolnik szuka żony", Adam i Paweł powinni zrozumieć, że to nie żarty. Albo zaczną starać się o jej względy, albo pobyt na wsi skończy się szybciej, niż przypuszczali.

Z kolei Paweł był bardzo z siebie zadowolony: - Tu już nie ma na to czasu. Tutaj trzeba działać, a nie tylko mówić o działaniu. Adam zachowuje się zachowawczo i uważam, że to błędna strategia - ocenił konkurenta do serca rolniczki.