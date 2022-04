"Rolnik szuka żony". Paweł opublikował wzruszające wideo z Martą. Jest zakochany po uszy

"Rolnik szuka żony" to program, który ma najlepsze statystyki, jeśli chodzi o łączenie ludzi w pary. Do programu zgłaszają się rolnicy lub rolniczki, którzy szukają drugiej połówki już na całe życie. Widzowie piszą do nich listy, wysyłają swoje zdjęcia. Potem następują krótkie randki zapoznawcze przed kamerami i zaproszenie uczestników i uczestniczek na gospodarstwa.