"Rolnik szuka żony" odkrywa karty. To oni będą szukać miłości w jubileuszowej edycji

Do programu dostał się także Artur (28 l.) i nie ma tu zaskoczenia. Zrobił na widzach piorunujące wrażenie. Kolejni uczestnicy, których zobaczymy 17 września, to Waldemar (najstarszy w tym zestawieniu, choć ma tylko 41 lat) i 27-letni Darek z łódzkiego. Pierwszy odcinek to czytanie listów, które przywiezie im Marta Manowska, spośród nich rolnicy i rolniczki wybiorą osoby, które zaproszą na pierwsze spotkanie. Premiera 17 września o 21:35.