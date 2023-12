"Rolnik szuka żony" odcinek świąteczny. Zabrakło kontrowersyjnych bohaterów

Świąteczne odcinki "Rolnik szuka żony", podobnie jak sam program, pojawiają się na antenie TVP od prawie dziesięciu lat. Marta Manowska i towarzyszące jej telewizyjne kamery co roku odwiedzają bohaterów minionej edycji w okolicy świąt, by nie tylko podejrzeć ich przygotowania do Gwiazdki, ale przede wszystkim sprawdzić, co im w duszy gra i jak wyglądają zawiązane w programie relacje. W tym roku jednak świąteczne wydanie "Rolnik szuka żony" było inne niż zazwyczaj.