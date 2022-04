"Rolnik szuka żony": nowy odcinek już w święta. Zmiana godziny emisji

Randkowy program TVP dla rolników od 2014 r. cieszy się niesłabnącą popularnością. Dzięki "Rolnik szuka żony" powstało aż siedem szczęśliwych małżeństw, które przetrwały do dziś. Niedawno to grono zasilili Marta Paszkin i Paweł Bodzianny. Stąd nie brakuje chętnych do udziału w kolejnych edycjach.