"Rolnik szuka żony": może tym razem jej się uda! Elżbieta nie chce mieć znów złamanego serca

Początki programu należały do mężczyzn, którzy wybierali spośród zainteresowanych nimi kobiet. Z czasem jednak okazało się, że wśród rolników nie brakuje też pań, a i one postanowiły w końcu znaleźć miłość. W bieżącej edycji przykładem na to jest Elżbieta, która kieruje ekologiczną plantacją truskawek.