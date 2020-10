"Rolnik szuka żony": Mateusz stanął w obronie Martynki! Nie interesuje go hejt w sieci

"Nikogo nie interesuje twoje zdanie. Mogę się założyć, że w swoim życiu codziennym jesteś nudny jak zapchany od lat zlew w królestwie boazerii, które zamieszkujesz. Liczysz na to, że w sekcji komentarzy spotkasz sobie podobnych i zdobędziesz 3 lajki co będzie Twoim największym życiowym osiągnięciem, a za 15 minut wrócisz do płakania w poduszkę. Niemniej jednak pozdrawiam i blokuję mały człowieczku." - napisał w sekcji komentarzy. Uważamy, że to postawa godna pochwały!