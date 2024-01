Marta z "Rolnik szuka żony" szykuje się do porodu. "Siedzę już jak na szpilkach"

- Podczas pierwszej ciąży wody mi odeszły dopiero w trakcie porodu, a wiązała się z tym taka historia, że powiedziałam, że nie jadę, mimo że miałam duże bóle. Mówię, wody nie odeszły, no to nie rodzę. Ale z drugiej strony te bóle były tak duże, że nie zasnę. Dwa dni wcześniej byłam w szpitalu, bo to było już po terminie. I powiedzieli: nie będzie pani szybko rodziła, bo ma pani długą szyjkę i to potrwa jeszcze trochę. Dwa dni później, jak leżałam i kwiczałam z bólu, mówiłam, no nie jadę do szpitala, bo wciąż są te wody. One odeszły dopiero w środku nocy, jak już było prawie pełne rozwarcie. Także ta historia przeczy temu, co pokazują na filmach - wyjaśniła.